Hayırseverden Balıkesir'e 8 derslikli ortaokul

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kolej ve eğitim kurumları bulunan bir hayırsever, anne ve babasının adına 8 derslikli ortaokul yaptıracak.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla Edremit Kaymakamlığı'nda, kurumlar arası protokol imza töreni yapıldı.

8 derslikli Filiz Kamuran Dağ Ortaokulunun protokolünü Vali Ustaoğlu ve hayırsever Hikmet Kıvanç Dağ imzaladı.

Vali Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, hayırsever vatandaşların eğitime olan desteklerinin büyük önem taşıdığını dile getirerek, "Kazanan ve kazandığını da milletimizin geleceğine aktaran hayırseverimizi yürekten tebrik ediyorum. İnşallah okul açılışını da en kısa zamanda hep birlikte yaparız." dedi.

Bu dönemde çocuk ve gençlerin eğitim ve sosyal hayatlarına değer katacak çalışmaların önem taşıdığına dikkati çeken Ustaoğlu, "Eğitime yaptığımız her bir yatırımın çocuklarımız ve gençlerimizin daha başarılı olmalarının yanı sıra şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına vesile olacağına inanıyor, eğitime ve dolayısıyla da geleceğimize yapılan bu yatırımın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.