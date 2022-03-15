Hayırsever tarafından babası adına yaptırılan okulda müzik odası oluşturuldu

ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde hayırsever Seval Çetin ve eşi tarafından yaptırılan Seval- Ahmet Çetin Fen Lisesinde, babası Seyfi Akardere adına müzik odası oluşturuldu.

Müzik odasının açılışı, Vali Aziz Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı.

Hayırsever Ahmet Çetin, Okul Müdürü Fahrettin Karaman ile öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılanan Vali Yıldırım'a, Kaymakam Murat Duru, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş eşlik etti.

Ardından Seval Çetin tarafından babası merhum Seyfi Akardere adına yaptırılan müzik odasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta öğrenciler, Vali Yıldırım'ın isteği üzerine bir şarkı seslendirdi ve piyano çaldı.

Daha sonra Yıldırım ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Gençlerimiz, ruhun gıdası olan müziği geliştirip hem kendi ruhlarını geliştirecekler hem de başkalarının ruhlarını. Arkadaşlarımız güzel parçalar çaldılar. Biz de memnun olduk. İçimiz açıldı. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yıldırım, çeşitli müsabakalarda derece alan Çerkezköy Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi milli tekvandocu Sudenaz Kaya'ya teşekkür belgesi verdi.