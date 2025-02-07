Hayırsever Mustafa Kemal Güneşdoğdu, Ölümünün 9. Yılında Anıldı
Çarşambalı hayırsever Mustafa Kemal Güneşdoğdu, ölümünün 9. yılı anısına kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.
Çarşambalı hayırsever Mustafa Kemal Güneşdoğdu için ölümünün 9. yılında kabri başında anma töreni düzenlendi.
Çarşamba ilçesinde 2010-2016 yılları arasında eğitim alanında büyük katkılar yapan, 7 Şubat 2016'da 92 yaşında hayatını kaybeden Güneşdoğdu, Göğceli Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.
Programa yakınlarının yanı sıra Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, İlçe Müftüsü Cemal Uzun, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Sonkaya, CHP İlçe Başkanı Temel Baş, Çarşamba Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Dündar, Çarşamba Fırıncılar Odası Başkanı Esat Akkaya, Çarşamba Berberler Odası Başkanı Ümit Taşan, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan ile vatandaşlar katıldı.