Hayırsever iş insanından 30 yetim çocuğa kıyafet yardımı

ANTALYA (AA) - Antalya'da hayırsever iş insanı Hakan Öner, 30 yetim çocuğa kıyafet yardımı yaptı.

İş insanı Hakan Öner, Yardım Gönüllüleri Platformu aracılığıyla yetim çocuklara kıyafet yardımı yaptı, yemek ikramında bulundu.

Öner, yaptığı açıklamada, Allah'ın verdiği nimetleri yetimlerle paylaşmanın mutluluğu içinde olduğunu belirterek, gelecek aylarda da bu tür yardımlara devam edeceğini bildirdi.

Platform gönüllüsü Doğan Elden ise çocukların mutluluğunun görülmeye değer olduğunu ifade ederek, "Yetim büyümüş bir peygamberin ümmetiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse sahipsiz değildir. Gönül köprüsü olarak çocuklarımıza kıyafetlerini teslim ettik." dedi.