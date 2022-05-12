Hayırsever iş insanından 30 yetim çocuğa kıyafet yardımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayırsever iş insanından 30 yetim çocuğa kıyafet yardımı

AA - Sinan Özmüş - Güncel
 - Güncelleme:
Hayırsever iş insanından 30 yetim çocuğa kıyafet yardımı

Antalya'da hayırsever iş insanı Hakan Öner, 30 yetim çocuğa kıyafet yardımı yaptı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da hayırsever iş insanı Hakan Öner, 30 yetim çocuğa kıyafet yardımı yaptı.

İş insanı Hakan Öner, Yardım Gönüllüleri Platformu aracılığıyla yetim çocuklara kıyafet yardımı yaptı, yemek ikramında bulundu.

Öner, yaptığı açıklamada, Allah'ın verdiği nimetleri yetimlerle paylaşmanın mutluluğu içinde olduğunu belirterek, gelecek aylarda da bu tür yardımlara devam edeceğini bildirdi.

Platform gönüllüsü Doğan Elden ise çocukların mutluluğunun görülmeye değer olduğunu ifade ederek, "Yetim büyümüş bir peygamberin ümmetiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu yerde kimse sahipsiz değildir. Gönül köprüsü olarak çocuklarımıza kıyafetlerini teslim ettik." dedi.

AA / Sinan Özmüş - Güncel

Antalya, Mevla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title