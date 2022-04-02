Hayırsever iş insanı köydeki çocukların yüzünü güldürdü

KAĞIZMAN, KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesindeki köy çocukları, hayırsever iş insanının desteğiyle keyifli bir gün geçirdi.

Eski Akdam İlk ve Ortaokul öğrencileri, Kağızmanlı iş insanı Yasin Kaya'nın desteğiyle ilçe merkezine gelerek alışveriş merkezinde doyasıya eğlendi. Kaya, merkezdeki çocuk oyun parklarında eğlenceli zaman geçiren 120 öğrenciye çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklar, tanıştıkları Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile de bir süre sohbet etti.

Kaya, yaptığı açıklamada, çocuklukta zor bir dönem geçirdiğini anlatarak "Doğru dürüst ayakkabım, çantam, önlüğüm yoktu. O nedenle bir gün çalışıp iş adamı olursam buradaki çocukları ayakkabısız bırakmayacağıma dair kendi kendime söz vermiştim. Bu sözümü yerine getiriyorum. Yaşadığım sürece de yerine getirmeye devam edeceğim." diye konuştu.

Okul Müdürü Orhan Çam da hayırsever Yasin Kaya'ya teşekkür ederek "Bugün öğrencilerimiz burada çok mutlu oldular, bizde bu mutluluğa ortak olduk." dedi.

Öğrencilerden Meryem Can Kaya ise keyifli zaman geçirdiklerini belirterek "Arkadaşlarımızla çok eğlendik. Yasin Bey'e çok teşekkür ederim, sayesinde çok mutlu olduk ve çok da eğlendik." ifadesini kullandı.