Hayırsever İş İnsanı Ali Rıza Özderici Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 98 yaşında vefat eden hayırsever iş insanı Ali Rıza Özderici'nin cenazesi Kayseri'de defnedildi.

Özderici için Hulusi Akar Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Özderici'nin oğulları Ahmet ve Ali Özderici ile kızı Necmiye Özderici Postaağası, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Özderici'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.