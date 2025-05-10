Hayırsever İş İnsanı, 9 Yaşındaki Aras'ın Protez İhtiyacını Ömür Boyu Üstlendi

'Ömür Boyu' Anneler Günü hediyesi, Kırşehirli iş insanından

İş İnsanı Mustafa Düger, Küçük Aras'ın protez ihtiyacını ömür boyu üstlendi

Anne Özlem Çelik: "En güzel Anneler Günü hediyesi oldu"

KIRŞEHİR - El ve ayak anomalisi hastalığı nedeniyle 3 yaşında bacakları diz altından ampute edilen 9 yaşındaki Aras Çelik'in protez ihtiyacını ömür boyu karşılayacağını açıklayan iş insanı Mustafa Düger, Aras'a yeni protezlerini teslim etti. Aras'ın Annesi Özlem Çelik, "En güzel Anneler Günü hediyesi oldu" dedi.

Antalya'da yaşayan Özlem ve Mehmet Ali Çelik çiftinin ikinci çocukları olan Aras Çelik; doğuştan el ve ayak anomalisi hastalığıyla dünyaya geldi. 3 yaşında bacakları diz altından ampute edilen Aras'ın protez ihtiyacını karşılamak için ailesi banka kredisi çekti. Ancak kredi borçlarını ödeyemeyen aileye icra takibi başlatıldı. Durumu öğrenen hayırsever bir vatandaş aileye destek olurken, Ankara'da 1993 yılından bu yana ortopedik protez üretimi yapan ORTOTEK firmasının sahibi Mustafa Düger, Aras'ın ailesiyle iletişime geçti. Aras'ı babasıyla birlikte Ankara'ya davet eden Düger, hem yeni protezlerini hazırladı hem de Aras'ın hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı tüm protezleri ücretsiz karşılayacağını söyledi. Ankara'da bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle misafir edilen aile; protez ölçümlerinin ardından yeniden Antalya'ya döndü. Oğlunun büyüme çağında olduğu için protezlerinin 4. kez yenilendiğini belirten baba Mehmet Ali Çelik; "Kredi borcumuz kapatıldı, şimdi de protezleri yenilendi. Aras, kardeşlerinin oynadığını görüp üzülüyordu, çok içine kapanmıştı. Şimdi yeniden koşacak, oynayacak. Çok mutluyuz" dedi. Anne Özlem Çelik ise teşekkür ederek; "Mustafa Bey'den Allah razı olsun. Aras artık koşup oynayabilecek. Bu benim için en güzel Anneler Günü hediyesi oldu" ifadelerini kullandı. Aras'ın protez ölçümlerini alan ve ona genç kuşaklara uygun, modern bir protez uygulayan Mustafa Düger ise şunları söyledi;

"Aras 9 yaşında ve büyüme çağında olduğu için yılda 2-3 defa protez değişimi gerekebiliyor. Ailenin bu yükünü sırtlanmak istedik. Sadece bir kez değil, Aras yaşadığı sürece protez ihtiyacını biz karşılayacağız. Eğitimiyle, hayatıyla ilgilensin istiyoruz. Aras'ın güçlü yapısı ve yüzmeye olan ilgisi bizi çok etkiledi. Paralimpik sporlarda Türkiye'nin gururu olacağına inanıyoruz.