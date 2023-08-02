Hayır Kapısı Derneği, Hakkari'deki Çocuklara Oyuncak Dağıttı

İSTANBUL'dan Hakkari'ye gelen Hayır Kapısı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gönüllüleri, sınır köyleri tek tek gezip, çocuklara oyuncak, meyve suyu ve çikolata dağıttı.

İstanbul'da farklı mesleklerde çalışan gönüllülerin bir araya gelmesi ile oluşturulan ve Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar yapan Hayır Kapısı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bu kez Hakkarili çocukları sevindirmek için harekete geçti. İstanbul'dan Hakkari'nin sınır köylerine gelen gönüllüler, hayırseverlerin de desteği ile aldıkları oyuncakları çocuklara ulaştırmak için köy köy dolaştı. Gönüllüler, Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyünde çocuklara oyuncak verip, meyve suyu ve çikolata dağıttı.

'GÜZEL BİR DUYGU, ÇOK MUTLUYUZ'

Şimdiye kadar 90 bin çocuğa bot, mont ve oyuncak yardımında bulunduklarını anlatan Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Nurten Yetişir Şahbal, çoğu çocuğun hayatında ilk defa oyuncak gördüğünü söyledi. Şahbal, İstanbul'dan yola çıkarak Türkiye'deki bütün illerimizi dolaşıyoruz. Şu an Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeyiz. Kırsal köylerimizde hiç oyuncağı olmayan, abur cuburu çok fazla görmeyen çocuklarımız var. Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Bizden yardımlarını esirgemeyen Avrupa Yetim Der'e çok çok teşekkür ediyoruz. Burada çoğu çocuğumuz ilk defa oyuncak gördü. Onların bu mutluluğunu hissedebiliyoruz. Şu ana kadar 90 bin çocuğumuza ulaştık dedi.