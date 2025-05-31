Hayır Çarşısı Gazze'deki Kadın ve Çocuklar İçin Açıldı

STK'larda Kadın Birliği Platformu (KABİP) öncülüğünde başkentte açılan "Hayır Çarşısı"ndan elde edilecek gelir, Gazze'deki kadın ve çocuklara bağışlanacak.

Platform üyesi 30 sivil toplum kuruluşunun kadın başkanları ve temsilcilerinin de destek verdiği 3. Geleneksel Geri Dönüşüm Hayır Çarşısı, Hamamönü'nde kuruldu.

Çarşıda çeşitli kıyafetlerden el işi ürünlerine, yemeklerden tatlılara kadar birçok ürün satışa sunuldu.

KABİP Başkanı Gülfidan Şüheda Çalışkan, Hayır Çarşısı'yla mazlumların sesi olduklarını, susan dünyanın ortasında bir adalet çağrısı yükselttiklerini söyledi.

Gazze'de insanlığın aylardır can çekiştiğini belirten Çalışkan, "Açılışını yaptığımız bu Hayır Çarşısı sadece yardım etkinliği değil, vicdanların harekete geçtiği bir zemindir. Burada yapılan her satış, Gazze'de bir annenin duası, bir çocuğun umudu olacak. Çocuk katili terörist İsrail'i hep birlikte bir daha lanetlemek için buradayız." dedi.

Çalışkan, zulme ve haksızlığa karşı herkesin mutlaka yapabileceği bir şey olduğunu dile getirerek, "Platform olarak bugün olduğu gibi bundan sonra da her zaman hem ülkemiz hem de gönül coğrafyamız yararına faaliyetler ve projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu çarşıdan elde edilecek tüm gelir, hiçbir aracı olmadan doğrudan Gazze'deki kadın ve çocuklara ulaştırılacaktır." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, hayırseverler ve vatandaşların katıldığı Hayır Çarşısı, yarına kadar kapılarını açık tutacak.