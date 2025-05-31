Hayır Çarşısı Gazze'deki Kadın ve Çocuklar İçin Açıldı

Hayır Çarşısı Gazze'deki Kadın ve Çocuklar İçin Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte STK'larda Kadın Birliği Platformu (KABİP) öncülüğünde açılan Hayır Çarşısı'ndan elde edilecek gelir, Gazze'deki kadın ve çocuklara bağışlanacak. Çarşıda çeşitli ürünler satışa sunuluyor ve yapılan her satış, Gazze'deki aileler için umut kaynağı olacak.

STK'larda Kadın Birliği Platformu (KABİP) öncülüğünde başkentte açılan "Hayır Çarşısı"ndan elde edilecek gelir, Gazze'deki kadın ve çocuklara bağışlanacak.

Platform üyesi 30 sivil toplum kuruluşunun kadın başkanları ve temsilcilerinin de destek verdiği 3. Geleneksel Geri Dönüşüm Hayır Çarşısı, Hamamönü'nde kuruldu.

Çarşıda çeşitli kıyafetlerden el işi ürünlerine, yemeklerden tatlılara kadar birçok ürün satışa sunuldu.

KABİP Başkanı Gülfidan Şüheda Çalışkan, Hayır Çarşısı'yla mazlumların sesi olduklarını, susan dünyanın ortasında bir adalet çağrısı yükselttiklerini söyledi.

Gazze'de insanlığın aylardır can çekiştiğini belirten Çalışkan, "Açılışını yaptığımız bu Hayır Çarşısı sadece yardım etkinliği değil, vicdanların harekete geçtiği bir zemindir. Burada yapılan her satış, Gazze'de bir annenin duası, bir çocuğun umudu olacak. Çocuk katili terörist İsrail'i hep birlikte bir daha lanetlemek için buradayız." dedi.

Çalışkan, zulme ve haksızlığa karşı herkesin mutlaka yapabileceği bir şey olduğunu dile getirerek, "Platform olarak bugün olduğu gibi bundan sonra da her zaman hem ülkemiz hem de gönül coğrafyamız yararına faaliyetler ve projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu çarşıdan elde edilecek tüm gelir, hiçbir aracı olmadan doğrudan Gazze'deki kadın ve çocuklara ulaştırılacaktır." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, hayırseverler ve vatandaşların katıldığı Hayır Çarşısı, yarına kadar kapılarını açık tutacak.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
Ankara Adliyesi'nde skandal! Zabıt katibi, UYAP'a sızıp savcıların adına karar verdi

Adliyede büyük skandal! UYAP'a sızıp savcıların adına karar verdi
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı

Son operasyonun perde arkası! Her şey kilit ismin itirafıyla başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edin Dzeko, İstanbul'dan tek başına ayrıldı

Fener taraftarını kahreden görüntü
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi

Survivor'da yasak aşk skandalı ayrılık getirdi!
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
Ülke felakete sürüklendi, 151 kişi hayatını kaybetti

Ülke felakete sürüklendi! 151 kişi hayatını kaybetti
Bakanlığın yaptığı incelemesinde çok sayıda doktorun eksik vergi verdiği oraya çıktı

Bakanlık açıkladı! Bazı doktorların yaptığı pes dedirtti
Kadıköy'de istifa sesleri! Açılan o pankart kaldırıldı

Kadıköy'de istifa sesleri! Açılan o pankart kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.