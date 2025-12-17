Haberler

Ispartalı "Hayır Bahçesi"nin sahibi İbrahim Çakmakçı, bahçesinde ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Sav beldesinde 30 yıldır 'Hayır Bahçesi' adıyla tanınan, yetiştirdiği ürünleri ücretsiz dağıtan 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı, bahçesinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Isparta'nın Sav beldesinde 30 yıldır "Hayır Bahçesi" adını verdiği bahçesinde yetiştirdiği ürünleri ziyaretçilere ücretsiz ikram etmesiyle tanınan 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı, bahçesinde ölü bulundu.

Sav beldesinde yaşayan Çakmakçı'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Bahçeye gelen ekipler, Çakmakçı'yı hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakmakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Çakmakçı'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

1995 yılında emekli olduktan sonra kurduğu ve "Hayır Bahçesi" adını verdiği alanı yıllarca ziyaretçilere açık tutan Çakmakçı, bahçesinde yetiştirdiği meyve ve sebzeleri ücretsiz paylaşmasıyla tanınıyordu.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Çuval çuval ihraç ediyor

Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Fiyatı da cazip
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Futbol dünyası yasta! Genç futbolcu Ethan McLeod geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Futbol dünyası yasta! Genç futbolcu trafik kazasında vefat etti
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Çuval çuval ihraç ediyor

Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Fiyatı da cazip
İfade vermek için adliyeye gelen Ela Rümeysa Cebeci, lavaboda kıyafetini değiştirdi

Testi pozitif çıkan ünlü spikerden adliyede dikkat çeken hamle
Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Yeni başkan seçimleri öncesi AK Parti'den dikkat çeken karar
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
17 bin metrekare alana inşa ediliyor, Sivas'ın her yerinden görülebiliyor

17 bin metrekare alana inşa ediliyor, her yerden görülebiliyor
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı

Boş arazide gündüz vakti vahşet! Baba öldü, oğlu ve yeğeni hastanede
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
title