Hayfa'da Gazze Saldırılarına Karşı Protesto: 24 Gözaltı

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 21 aydır sürdürdüğü şiddetli saldırıların sona erdirilmesi için düzenlenen protesto gösterisinde 24 kişi gözaltına alındı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail polisi, onlarca kişinin katıldığı protestonun başlamasından yalnızca birkaç dakika sonra göstericilere sert müdahalede bulundu.

Göstericilerin İsrail'in Gazze Şeridi'nde on binlerce Filistinli sivilin ölümüne sebep olan şiddetli saldırılarını kınayan pankartlarını yırtan polis, 24 protestocuyu yere yatırarak kelepçeledi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan 24 protestocu "isyancı" olarak nitelendirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, elleri kelepçeli bir göstericinin, polislerin gözaltına alarak minibüse götürdüğü birkaç kadın protestocuyu dövdüğünü söylediği duyuldu.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Gazze'de bugüne kadar 81'i çocuk en az 113 Filistinli açlık nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 587 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 498 kişi yaralandı.