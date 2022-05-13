'Haydi Oyna Bakalım' İl Finallerinde ödüller sahiplerini buldu

KONYA (Bültenler) - Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, "Yarışmanın bir tane kazananı olacak ama aslında asıl kazanan bugüne kadar bu yarışmaya katılan sanatla, bilimle yoğrulan gençlerimiz ve bu gençlerimizin yükselteceği Türkiye'miz olacak inşallah. Büyükşehir olarak şehrimizde ve hatta Türkiye'de ulaşabileceğimiz her gence ulaşıp gençlerimizle Türkiye'nin kalkınmasına vesile olmaya gayret ediyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Seyit Ali Büyük de "Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Maddi ve manevi noktada eğitime sonsuz destek veriyorlar. Siz başarın, devlet her zaman yanınızda. Bize de geleceğinizi en güzel şekilde imar etmek için çalışmak düşüyor." diye konuştu.

ÖĞRENCİLER BÜTÜN HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

İl ve ilçe seçmelerinin ardından il finaline kalmayı başaran; Ahırlı, Çumra, Seydişehir ve Selçuklu ilçelerinin tiyatro ekipleri birinci olabilmek için yarıştı. "Sıfır Atık" ve "Geri Dönüşüm" konularında yaklaşık yarım saat süren oyunlarda öğrenciler bütün hünerlerini sergiledi.

SEYDİŞEHİR BİRİNCİ OLDU

Oyunlar sonunda Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan oluşan jüri ekibi tarafından yapılan değerlendirmede Seydişehir ilçesinden katılan tiyatro ekibi birinci olurken, Selçuklu ikinci, Ahırlı da üçüncü oldu.

Yarışma birincilerine bisiklet, ikincilerine tablet, üçüncülerine de Akıllı Saat ödülü verildi.

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