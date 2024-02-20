Haydi Gençler İleri Projesi Kapsamında 115 Kursiyere Sertifikalar Verildi

Haydi Gençler İleri" projesinde eğitimlerini tamamlayan 115 kursiyere sertifikaları törenle verildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi bünyesinde, DOKA ortaklığında yürütülen "Let's NEET Up! - Haydi Gençler İleri" projesinde ekimde başlayan mesleki eğitim süreci, seminer programlarının tamamlanmasıyla sona erdi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 115 genç için düzenlenen sertifika törenine, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Başkan Yardımcısı Ahmet Kazaz, eğitimlerde görev alan öğretim üyeleri ve eğitmenler katıldı.

Törende kursiyerlere sertifikalarını veren Çelebi, eğitimleri başarıyla bitiren gençleri tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Şu anda satış elemanı alanında eğitimlerini tamamlayan 28 gencimiz sınavlarda başarılı olarak mesleki yeterlilik belgelerini de aldı. Ön muhasebe alanı hariç diğer kursiyerlerimiz de mart sonuna kadar mesleki yeterlilik belgelerini alacaklar. Eğitimler sona erdi ancak projemiz devam ediyor. Bundan sonra İŞKUR ile Bireysel Eylem Planı (BEP) sürecinde iş arama süreçlerine destek verilecek. Oda olarak bu arkadaşlarımızın iş gücüne katılmalarına biz de elimizden gelen desteği vereceğiz."

Törende, satış elemanı alanında 28, ön muhasebe alanında 20, ön büro personeli alanında 29, kat hizmetleri görevlisi alanında 11 ve dış ticaret uzmanı alanında 27 kursiyere sertifikaları verildi.

Mart sonuna kadar hepsinin mesleki yeterlilik belgesi alması hedeflenen kursiyerlere, TTSO ve İŞKUR tarafından iş bulma süreçlerinde destek verilecek.