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Haydarpaşa Limanı önünde arızalanan tekne kurtarıldı

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Haydarpaşa Limanı önünde arızalanan tekne kurtarıldı

Haydarpaşa Limanı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne kurtarılarak, Kalamış Marina'ya demirletildi.

Haydarpaşa Limanı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne kurtarılarak, Kalamış Marina'ya demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Haydarpaşa Limanı önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuyla yedeklenerek Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.

Kaynak: AA / Kübra Kara - Güncel

Haydarpaşa Marina Güncel Haberler

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