HAYDARPAŞA'DA KARAYA OTURAN YÜK GEMİSİ KURTARILDI - Haberler

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HAYDARPAŞA'DA KARAYA OTURAN YÜK GEMİSİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HAYDARPAŞA Limanı'na yanaşmaya çalışırken karaya oturan 197 metre boyundaki Hong Kong bandıralı yük gemisi yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

HAYDARPAŞA Limanı'na yanaşmaya çalışırken karaya oturan 197 metre boyundaki Hong Kong bandıralı yük gemisi yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Haydarpaşa limanı açıklarında saat 11.00 sırasında Mısır'dan gelen 197 metre boyundaki Josco Taicang adlı yük gemisi, Haydarpaşa Limanına yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu. Bunun üzerine Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ile Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi. Su altındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından yük gemisi, römorkörler tarafından çekilerek, karaya oturduğu bölgeden kurtarıldı.

HAYDARPAŞA'DA KARAYA OTURAN YÜK GEMİSİ KURTARILDI

HAYDARPAŞA'DA KARAYA OTURAN YÜK GEMİSİ KURTARILDI

HAYDARPAŞA'DA KARAYA OTURAN YÜK GEMİSİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Haydarpaşa, Hong Kong, Mısır, Güncel, Haberler

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