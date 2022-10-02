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Haydarpaşa açıklarında makine arızası yapan yolcu teknesi kurtarıldı

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Haydarpaşa açıklarında makine arızası yapan yolcu teknesi kurtarıldı

Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yaşayan 23 metre boyundaki yolcu teknesi kurtarıldı.

Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yaşayan 23 metre boyundaki yolcu teknesi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yaşayan 23 metre boyundaki yolcu teknesi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, KEGM-3 botumuz refakatinde, NAZIM TUR römorkörümüzce yedeklenerek Kabataş İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Kabataş İskelesi Haydarpaşa İstanbul Güncel Haberler

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