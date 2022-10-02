Haydarpaşa açıklarında makine arızası yapan yolcu teknesi kurtarıldı Güncel Haberler Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yaşayan 23 metre boyundaki yolcu teknesi kurtarıldı. Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yaşayan 23 metre boyundaki yolcu teknesi kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Mendireği açıklarında makine arızası yaşayan 23 metre boyundaki yolcu teknesi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, KEGM-3 botumuz refakatinde, NAZIM TUR römorkörümüzce yedeklenerek Kabataş İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldı." ifadelerine yer verildi. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür Kabataş İskelesi Haydarpaşa İstanbul Güncel Haberler

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