Haydar Aliyev Vakfı, Türkiye'ye insani yardım gönderiyor
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın başkanı olduğu Haydar Aliyev Vakfı, Türkiye'de meydana gelen depremlerin mağdurlarına destek amacıyla insani yardım gönderecek.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva'nın başkanı olduğu Haydar Aliyev Vakfı, Türkiye'de meydana gelen depremlerin mağdurlarına destek amacıyla insani yardım gönderecek.
Haydar Aliyev Vakfından yapılan açıklamada, Aliyeva'nın talimatıyla hazırlanan, ilaç, oksijen maskeleri, filtre sistemleri, bandaj malzemeleri, tıbbi malzeme, giysi ve ekipmanlardan oluşan insani yardım malzemelerini taşıyan uçağın yakında Türkiye'ye hareket edeceği belirtildi.
Açıklamada, Türkiye'ye gönderilecek vakıf çalışanlarının, deprem bölgesindeki vatandaşlara insani yardımları ulaştıracağı kaydedildi.