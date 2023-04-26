HAYDAR ALİYEV İSTANBUL'DA KONFERANSLA ANILDI

AZERBAYCAN Eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıldığı toplantıda konuşan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, "Haydar Aliyev iktidara geldikten sonra Türk Devletleri ve dünyasıyla ilişkilere çok büyük önem verirdi. Şimdi iki ülke arasındaki ilişkiler çok farklı bir aşamada. Dostluk, kardeşlik ile birlikte Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik aşamasındadır. Tabi ki, bu her iki ülke Cumhurbaşkanlarının yürüttüğü siyaset politikaları ve onlar arasındaki kardeşliğin sonucudur" dedi.

Azerbaycan Eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Kampüsü'nde düzenlenen 'Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinde Haydar Aliyev'in Mirası' konferansıyla anıldı. Programa Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Atilla Arkan ile birlikte Azerbaycan ve Türkiye'den akademisyenler katıldı.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÇOK FARKLI BİR AŞAMADA"

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, "Haydar Aliyev iktidara geldikten sonra Türk Devletleri ve dünyasıyla ilişkilere çok büyük önem verirdi. Bu yönde olan gelişmeler bizim devletimizin dış politikasının önemli bir istikametini oluşturdu. Türkiye ile olan ilişkilerimiz dönüşüm yaşadı. Haydar Aliyev, ortak dinimiz, dilimiz, tarihimize büyük önem veriyordu. Devletler arasındaki görüşmeler ve devlet başları arasındaki sık görüşmelerin bu yönde büyük fayda verdiğine inanıyordu. Şimdi iki ülke arasındaki ilişkiler çok farklı bir aşamada. Dostluk, kardeşlik ile birlikte Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik aşamasındadır. Tabi ki bu her iki ülke Cumhurbaşkanlarının yürüttüğü siyaset politikaları ve onlar arasındaki kardeşliğin sonucudur" dedi.

"HAYDAR ALİYEV'İN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ, AZERBAYCAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANDI"

Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bölgelerinde refah ve huzura hizmet veren projeler gerçekleştirdiğini belirten Mustafayeva, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in, 'Türkiye ne kadar güçlüyse Azerbaycan da o kadar güçlüdür, bizim gücümüz birlikteliğimizdir. Uluslararası meselelerde biz biriz' duruşu, bu ilişkilerdeki prensiplerin temellerinden biridir. Bu desteği ve kardeşliği Azerbaycan 2020 yılındaki 44 günlük vatan savaşında gördü. Bu bizim için çok önemliydi. Azerbaycan ve Türkiye'nin birliği, bizim Cumhurbaşkanımızın liderliği ve ordumuz sayesinde ulu önder Haydar Aliyev'in de hayallerinden biri gerçekleşti. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü sağlandı" diye konuştu.