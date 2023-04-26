Haydar Aliyev İstanbul'da konferansla anıldı

AZERBAYCAN Eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıldığı toplantıda konuşan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, "Haydar Aliyev iktidara geldikten sonra Türk Devletleri ve dünyasıyla ilişkilere çok büyük önem verirdi. Şimdi iki ülke arasındaki ilişkiler çok farklı bir aşamada. Dostluk, kardeşlik ile birlikte Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik aşamasındadır. Tabi ki, bu her iki ülke Cumhurbaşkanlarının yürüttüğü siyaset politikaları ve onlar arasındaki kardeşliğin sonucudur" dedi.

Azerbaycan Eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Kampüsü'nde düzenlenen 'Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinde Haydar Aliyev'in Mirası' konferansıyla anıldı. Programa Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva ve İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Atilla Arkan ile birlikte Azerbaycan ve Türkiye'den akademisyenler katıldı.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÇOK FARKLI BİR AŞAMADA"

"HAYDAR ALİYEV'İN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ, AZERBAYCAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANDI"