HAYDAR ALİYEV İSTANBUL'DA 100.YIL KONSERİYLE ANILDI

AZERBAYCAN'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev 100'üncü doğum yıldönümünde, İstanbul'da Azerbaycan Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen konserle anıldı. Azerbaycan Başkonsolosu Nermina Mustafayeva, 'Haydar Aliyev'i bugün güzel bir müziğin eşliğinde yad edeceğiz. O yaptıkları işlerle, mirası ve eseriyle yaşıyor. En büyük eseri de çağdaş modern Azerbaycan'ımızdır" dedi.

Azerbaycan'ın 'Ümummilli' lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı nedeniyle Azerbaycan Başkonsolosluğu tarafından Beşiktaş'ta bir otelde anma konseri düzenlendi. Etkinliğe, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermina Mustafayeva, Ukrayna Başkonsolosu Roman Nedilskyi, Polonya Başkonsolosu Witold Lesniak ve birçok ülke konsolosluğundan davetliler katıldı. Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut da konseri izlemeye gelenler arasındaydı.

EN BÜYÜK ESERİ ŞİMDİKİ ÇAĞDAŞ MODERN AZERBAYCAN'IMIZDIR

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva konser öncesinde anma konuşması gerçekleştirdi. Mustafayeva, 'Haydar Aliyev'i bugün biz güzel bir müziğin eşliğinde yad edeceğiz. Kendisi müziğe çok büyük önem verirdi. Biz onu çok sevdik, o da Azerbaycan'ı milletini devletini. Tüm sözleri, yaptıklarıyla, kendi rahatını değil her zaman vatandaşlarının, devletinin refahını düşündü. Tabi ki bazı insanlar bu dünyadan ayrıldığında onların yerini doldurmak mümkün değil. Haydar Aliyev öyle insanlardan bir. Biz onu her zaman yaşatacağız. Hatıralarımızda, yüreklerimizde. O yaptıkları işlerle. Mirası ve eseriyle yaşıyor. En büyük eseri de şimdiki çağdaş modern Azerbaycan'ımızdır" dedi.

KONSERDE FAZIL SAY'DAN 'KUMRU BALLAD" DA ÇALINDI

Yaklaşık bir buçuk saat süren piyano ve keman konserinde, Azerbaycan'ın önemli bestecilerinden Kara Karayev'in de eserlerine yer verildi. Müzisyen bir aileden gelen, Azerbaycan'ın önemli orkestra şeflerinden Server Ganiyev'in torunu, Viyana Uluslararası Müzik Yarışması, Berlin Uluslararası Müzik Yarışması'nda ödül sahibi ve daha önce Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile de birlikte konserler veren 26 yaşındaki Elvin Hoxha Ganiyev kemanıyla, Türkiye ve yurt dışında birçok ödül sahibi Gülsin Onay ve Fazıl Say'ın da bir dönem öğrencisi olmuş 26 yaşındaki piyanist Cem Esen ise piyanosuyla eserlerini çaldı. Konserde Azeri besteci Kara Karayev'in iki eserinin yanı sıra, Azerbaycan Başkonsolosu Nermina Mustafayeva'nın Türk bir besteciden özel isteği üzerine Fazıl Say'a ait 'Kumru Ballad" da çalındı. Birçok farklı eserin icra edildiği yaklaşık bir buçuk saat süren konser dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Konserin ardından iki sanatçıya Azerbaycan Başkonsolosluğu tarafından çiçek takdim edildi, etkinlik daha sonra sona erdi.

Konser alanı ise Haydar Aliyev'in hayatından kesitler sunan fotoğraflarla süslendi.

HAYDAR ALİYEV

10 Mayıs 1923'de Nahcivan Özerk Cumhuriyeti'nde doğan Azerbaycan Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, SSCB'de başladığı siyaset hayatına Yeni Azerbaycan Partisi'nde devam etti. Haydar Aliyev, 10 Ekim 1993 - 31 Ekim 2003 arasında ise Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in babası Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003 tarihinde ABD'de hayatını kaybetti.