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Haydar Aliyev'in Vefatının 20. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

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Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 20. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve halk katıldı. Tören sırasında Aliyev'in kabrine çelenk bırakıldı ve dua edildi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi de Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 20. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Haydar Aliyev'in Fahri Hıyaban'daki kabri başında yapılan törene katıldı.

Azerbaycan Milli Marşı'nın çalındığı törende Cumhurbaşkanı Aliyev, babası Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı.

Resmi tören sonrası halkın ziyaretine açılan Aliyev'in kabrine gelen sevenleri mezara çiçek bırakarak dua etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da büyükelçilik müşavir ve çalışanlarıyla Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Parti Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, 12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybetmişti.

Aliyev'in hatırası, halkın kendisine verdiği ulusal lider anlamındaki "Umummilli lider" ünvanıyla yaşatılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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