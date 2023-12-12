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Haydar Aliyev'in Vefatının 20. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

12 Aralık 2023 11:39 Güncelleme: 11:40 Abone Ol

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in vefatının 20. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve halk katıldı. Tören sırasında Aliyev'in kabrine çelenk bırakıldı ve dua edildi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi de Aliyev'in mezarını ziyaret etti.