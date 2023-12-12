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Haydar Aliyev'in vefatının 20. yılı İstanbul'da anıldı

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Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 20. yılında İstanbul'da düzenlenen törenle anıldı. Törende Aliyev ve Atatürk anıtlarına çelenk bırakıldı, milli marşlar okundu. Konuşmalarda Aliyev'in Azerbaycan için önemine vurgu yapıldı.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 20. yılında İstanbul'da düzenlenen törenle anıldı.

Sarıyer Kireçburnu'ndaki Haydar Aliyev Parkı'nda gerçekleştirilen anma töreni, Aliyev'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtlarına çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Törende bir konuşma yapan Azerbaycan'ın İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, ülkesinin ulu önderi ve milli lideri Aliyev'in vefatının 20. yıl dönümünde eşsiz hatırasını yad etmek için toplandıklarını söyledi.

Aliyev'in Azerbaycan için büyük bir şahsiyet olduğunu dile getiren Mustafayeva, "Yalnız Azerbaycan için değil, verdiği kararlarla, tecrübesiyle ve yürüttüğü siyasetle Kafkaslar ve bölge için tarihi bir yer edinmiş, adını dünya siyasetine yazdırmıştır." dedi.

Mustafayeva, Aliyev'in bütün nesillerin kalbinde ve yüreğinde daima yaşayacağını belirterek, "En büyük hayallerinden biri Karabağ topraklarını özgür görmekti ve çok şükür bugünleri bizler gördük. Ruhu şad olsun ki Azerbaycan toprak bütünlüğü temin edilmiştir, güçlü Azerbaycan topraklarına sahip çıkmıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkonsolos Mustafayeva ile Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Aliyev ile Atatürk anıtları önüne gül bıraktı. Tören, diğer katılımcıların da anıtlara çiçek bırakmasının ardından sona erdi.

Törene, konsolosluk personeli, Azerbaycan ordusundan subaylar ile Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Haydar Aliyev Azerbaycan İstanbul Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

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