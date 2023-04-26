- Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılında Iğdır Üniversitesinde konferans

IĞDIR - Azerbaycan'ın kurucu lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla Iğdır Üniversitesinde konferans düzenlendi.

Iğdır Üniversitesi ile Azerbaycan'ın Bakü şehrinde bulunan Bakı Ali Neft M'kt'bi'nin ortaklaşa düzenlediği " Haydar Aliyev'in Doğumunun 100. Yılı" konferansı Iğdır Üniversitesinde gerçekleştirildi. Iğdır Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans salonunda düzenlen programda bir konuşma yapan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden dolayı Azerbaycan'ın yaptığı yardımlara teşekkür ederek; " Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi Cumhuriyetimizin 100 yılında Azerbaycan'la olan ilişkilerimiz aynı zamanda Haydar Aliyev merhumun da 100 yıl doğumu. 10 Mayıs dolayısıyla 100. yılda yüzüncü yıllar bu şekilde çatışmıştır. Bunlar birbirine kuvvet verir ilişkilerimizde yeni bir seviyeye çıktı. İlişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkardık. İlişkilerimizin tapusunu niteliğinde Şuşa beyannamesini yıldırım hızıyla meclislerimizden geçirerek bu yeni dönemi tescilledik" dedi.

Bakı Ali Neft M'kt'bi Rektörü Prof.Dr. Elmar Qasımov Türkiye ile Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni birbirine bağlayan ve 1992'de hizmete açılan sınır kapısının bir gönül köprüsü olduğu söyleyerek; "Nahçıvan'dan Iğdır'a karayoluyla geldik, köprüden geçtik. Yani ümit köprüsünden geçtik. O köprü 1992'sinde Haydar Aliyevin teşebbüsüyle kurulmuş ve köprü Azerbaycan'ı Türkiye'ye birleştirmiştir. Bu köprü Ümit köprüsüdür, bu köprü hasret köprüsüdür. Bu köprü kardeşlik köprüsüdür. Bu köprü birleştirme köprüsüdür. Köprü açıldığı zaman bir bayram oldu" dedi.

Düzenlenen konferansa Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mehmet hakkı Alma, Azerbaycan Bakü Bakı Ali Neft M'kt'bi Rektörü Prof.Dr. Elmar Qasımov, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferans, iki üniversite arasında imzalanan iş birliği protokolü ve hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.