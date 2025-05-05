Haydar Aliyev İçin Anma Paneli Düzenlendi

Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfınca (TADİV), Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da "Haydar Aliyev ve Türk Dünyası" Paneli düzenlendi.

TADİV Şuşa Kongre Merkezi'ndeki panele TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan İşankuliyev, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Dışişleri Bakanlığı Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Uzer, Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Ekonomi Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, Prof. Dr. Aysel Sadak İltaş ve eski Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç konuşmacı olarak katıldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov, Aliyev'in 10 yıllık cumhurbaşkanlığı sürecince Türk devletleriyle ilişkileri ön planda tuttuğunu söyledi.

Muasır Azerbaycan'ın mimarı Aliyev ile sadece Azerbaycan Türklerinin değil tüm Türklerin gurur duyduğunu ifade eden Memmedov, "Aliyev, devletin hem milli siyasetini hem dış siyasetini hem petrol siyasetini hem de Türk dünyasında entegrasyon siyasetini ortaya koydu." dedi.

"Aliyev, her Azerbaycanlı için ilham kaynağı"

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuliyev, Aliyev'in çok yönlü çalışmalarının her Azerbaycanlı için ilham kaynağı olduğunu, Azerbaycan'ın yakın tarihindeki tüm önemli gelişmelerin Aliyev'in ismiyle özdeşleştiğini belirtti.

"Haydar Aliyev, Azerbaycan'ın uluslararası anlamda hak ettiği yere ulaşmasını sağlamıştır." değerlendirmesinde bulunan İşankuliyev, Aliyev'in Türkmenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıları dolayısıyla saygıyla anıldığını söyledi.

İşankuliyev, Aliyev'in Türk halklarının birliğine katkılarının da unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

"Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin simgesi"

Kırgızistan Büyükelçisi Kazakbayev de Aliyev'i "Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin simgesi" şeklinde nitelendirerek, Türk dünyası için manevi rehber olarak rol oynadığını kaydetti.

Aliyev'in tüm yaşamını Azerbaycan halkına ve Türk dünyasına adadığının altını çizen Kazakbayev, Aliyev'in, çatışmaların silahla değil akıl ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini vurguladığını dile getirdi.

Kazakbayev, Aliyev'in "21'inci yüzyıl, insanların barış ve huzur içinde yaşayacağı bir yüzyıl olmalıdır." şeklindeki sözlerini hatırlattı.

"Aliyev, sadece Azerbaycan için değil tüm Türk dünyası için hizmet etti"

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev, Aliyev'i saygıyla yad ederek, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde yüksek mevkilere sahip olduğunu anımsattı.

Aliyev'in buna rağmen Türk kökenini asla unutmadığını belirten Sapiyev, milli kimliğini de kaybetmediğini dile getirdi.

"Vizyoner, zamana sığmayan ve kendini milletine adamış bir lider"

KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu da Aliyev'in vizyoner, zamana sığmayan ve kendini milletine adamış bir lider olduğunu söyledi.

KKTC'nin hala uluslararası anlamda izolasyon altında olduğunu belirten Korukoğlu, Aliyev'in "Özgürlük ve bağımsızlık, her milletin milli servetidir." şeklindeki sözlerini anımsattı.

"Tüm Türk halklarının müşterek istikbalini gözeten strateji insanı"

Dışişleri Bakanlığı Kafkasya Genel Müdür Yardımcısı Uzer, Aliyev'in bir millet, iki devlet düsturunu yalnızca temenni olarak değil siyasetin merkezine yerleştirilmesi gereken tarihi şuur olarak benimsediğini ifade etti.

Aliyev'in tüm Türk halklarının müşterek istikbalini gözeten strateji insanı olduğunu belirten Uzer, Aliyev'in vizyonun meyvesi olarak nitelendirdiği Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Nahçıvan Boru Hattı projelerine değindi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ayrım, Aliyev'in Türk dünyasının birliği için verdiği mücadeleye ve dostluğa atfettiği öneme dikkati çekti, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı Taş da Aliyev ve Alparslan Türkeş'in emeklerinin ve hizmetlerinin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Prof. Dr. İltaş da Haydar Aliyev'in hayatını konu alan "İnsan Yüreği ile Haydar Baba" kitabını tanıttı.