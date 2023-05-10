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Haydar Aliyev doğumunun 100. yılında anılıyor

Haydar Aliyev doğumunun 100. yılında anılıyor

Güncel Haberler

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 100. yılında başkent Bakü'de ve ülke genelinde anılıyor.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, doğumunun 100. yılında başkent Bakü'de ve ülke genelinde anılıyor.

Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarı sabahın erken saatlerinden ziyaretçi akınına uğradı.

Binlerce Azerbaycanlı, Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.

Sovyetler Birliği döneminde 1969-1982'de Azerbaycan Komünist Partisi Genel Sekreterliği, bağımsızlık kazanıldıktan sonra 1993-2003'te Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Haydar Aliyev, ülkede ulusal lider olarak kabul ediliyor.

12 Aralık 2003'te tedavi gördüğü ABD'de hayatını kaybeden Haydar Aliyev, doğum ve vefat yıl dönümlerinde tören ve etkinliklerle anılıyor.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Haydar Aliyev Azerbaycan Bakü Güncel Haberler

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