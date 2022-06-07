Hayatlarımızı Değiştiren Gündelik Teknoloji Ler Singapur'da Sergileniyor - Haberler

Hayatlarımızı Değiştiren Gündelik Teknoloji Ler Singapur'da Sergileniyor SİNGAPUR, 7 Haziran (Xinhua) -- Singapur Ulusal Müzesi'nde gerçekleştirilen "Kapalı/Açık: Hayatlarımızı Değiştiren Gündelik Teknolojiler, 1970'ler-2000'ler" sergisinin ön gösteriminde sergilenen eski telefonları inceleyen ziyaretçiler, 7 Haziran 2022. SİNGAPUR, 7 Haziran (Xinhua) -- Singapur Ulusal Müzesi'nde gerçekleştirilen "Kapalı/Açık: Hayatlarımızı Değiştiren Gündelik Teknolojiler, 1970'ler-2000'ler" sergisinin ön gösteriminde sergilenen eski telefonları inceleyen ziyaretçiler, 7 Haziran 2022.Sergi, 10 Haziran'dan 30 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua) Xinhua / Güncel Singapur Güncel Haberler

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