Hayatını kaybeden okul müdürünün ismi görev yaptığı okulda yaşayacak Pınarhisar'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Dalkılıç'ın adı görev yaptığı okula verildi. Pınarhisar'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden okul müdürü İbrahim Dalkılıç'ın adı görev yaptığı okula verildi. Kırklareli Valisi Birol Ekici, okulda düzenlenen törende, 55 yaşında hayatını kaybeden Dalkılıç'ın yaşamının önemli bir kısmını eğitime adamış bir öğretmen olduğunu söyledi. İbrahim Dalkılıç'ın adının görev yaptığı okulda yaşatılacağını ifade eden Ekici, hayatını kaybeden Dalkılıç'a Allah'tan rahmet diledi. Konuşmaların ardından Dalkılıç için dua edildi. Olay Pınarhisar ilçesinde 5 Haziran Pazar günü B.Ö. yönetimindeki 39 EY 937 plakalı askeri minibüs ile S.Ç'nin kullandığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 39 DP 636 plakalı otomobil, Tozaklı kavşağında çarpışmıştı. Kazada Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü İbrahim Dalkılıç hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı. Dalkılıç'ın, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda görevli olduğu belirtilmişti. AA / Özgün Tiran - Güncel Birol Ekici Kırklareli Pınarhisar Güncel Haberler

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