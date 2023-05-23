Hayatını kaybeden doktorun anısına düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı

Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği (GAFSAD) tarafından, hayatını kaybeden eski dernek başkanı doktor Timur Bülbül anısına düzenlenen fotoğraf yarışması tamamlandı.

Özel bir hastanenin desteğiyle düzenlenen, doğa ve doğada yaşam konulu yarışmaya Türkiye genelinde 555 kişi, 2406 fotoğrafla başvurdu.

Kahramanmaraş Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Mehmet Fındık, Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği Başkanı Musa Gürbüz, GAFSAD yönetim kurulu üyeleri Halil Gül ve Dr. Engiz Palaz ile Dr. Meltem Bülbül'ün jüride yer aldığı yarışmada, birinci Konya'dan Seyit Konyalı, ikinci Muğla'dan Ali Osman Aktürk, üçüncü Antalya'dan Hasan Güzel oldu.

Yarışmayı düzenleyen fotoğraf sanatçısı Hasan Yelken, hayatını kaybeden Timur Bülbül'ün fotoğraf sanatına ve GAFSAD'a çok katkıları olduğunu belirterek, "Biz de onun anısını yaşatmak için fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Bu yıl ilkini doğa ve doğada yaşam konusunda düzenledik. Sevgili Timur da bu tür fotoğraflara daha çok ilgiliydi. Bu yarışmayı, her yıl geleneksel hale getirerek, anısını yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.