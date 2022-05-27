Hayatını Kaybeden Barış Gücü Askerleri BM Genel Merkezi'nde Anıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayatını Kaybeden Barış Gücü Askerleri BM Genel Merkezi'nde Anıldı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Hayatını Kaybeden Barış Gücü Askerleri BM Genel Merkezi'nde Anıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres (solda) hayatını kaybeden BM barış güçlerine saygılarını sunmak için New York'taki BM Genel Merkezi'ne çelenk bıraktı, 26 Mayıs 2022.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 26 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres (solda) hayatını kaybeden BM barış güçlerine saygılarını sunmak için New York'taki BM Genel Merkezi'ne çelenk bıraktı, 26 Mayıs 2022. Bu olay, her yıl 29 Mayıs'ta düzenlenen Uluslararası BM Barış Gücü Günü'nün yıllık geleneğini oluşturdu. (Fotoğraf: Mark Garten/BM Fotoğrafı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Xinhua / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title