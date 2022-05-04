Hayatındaki en değerli 'Elmas'ı koruyucu aile olduğunda buldu

KONYA (AA) - Konya'da, eşinden ayrıldığı süreçte korucuyu aile olmaya karar veren Naciye Şahin, düşüncesini yaklaşık 20 yıl sonra gerçeğe dönüştürdü.

İki çocuk annesi Naciye Şahin, yaklaşık 20 yıl önce eşinden ayrılınca ailesinin 2 evladını çocuk esirgeme kurumuna bırakabileceğini söylemesi üzerine çok üzüldü.

Ailesinin teklifini kabul etmeyen 54 yaşındaki Şahin, yıllar önce karar verdiği koruyucu aile olma fikrini zaman zaman hayata geçirmek istedi. Ancak çevresindekiler eşinden ayrıldığı için koruyucu aile olamayacağını belirtti.

Şahin'in hukuk fakültesi öğrencisi olan kızı, annesinin çok üzüldüğünü görünce bir araştırma yaptı. Ardından koruyucu aile olabileceğini öğrenen Naciye Şahin'in, bir yıl önce yaptığı başvurunun ardından gelen telefonla hayatı tamamen değişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından 7 yaşındaki Elmas'ın koruyucu ailesi olan Şahin, iki çocuğunun da desteğini hep yanında görüyor.

"Birbirimize çok alıştık, artık kopamayız"

Şahin, AA muhabirine, koruyucu ailesi olduğu 7 yaşındaki Elmas ile günlerinin çok güzel geçtiğini, aralarındaki bağın tarifsiz olduğunu söyledi.

Elmas ile yaklaşık 8 aydır birlikte olduklarına değinen Şahin, şöyle konuştu:

"Hayattaki en değerli Elmas'ımı buldum. Elmas ile evimize neşe geldi, dünyamız değişti, bu duygu anlatılmaz. Elmas, ilk geldiğinde alışma sürecine bağlı bazı ufak sorunlar yaşadık. Elmas'ın aklında farklı sorular vardı. Buzdolabının kapağını bile açamaz, her yapacağı şey için izin isterdi. Markete gittiğimizde bir şey almaya çekinirdi. Zamanla tüm bu sorunları aştık. Birbirimize çok alıştık, artık kopamayız."

Şahin, akşam herkesin eve gelmek için sabırsızlandığını, Elmas'ın gülücükleriyle karşılanmanın, mutfakta birlikte yemek yapmanın mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

"Koruyucu ailede çocuklar ne kadar süre kalıyor?' diye sorunca çok duygulandım"

Elmas'a hiçbir zaman kendisine "anne" demesi için baskı yapmadığını, nasıl isterse öyle hitap etmesini söylediğini vurgulayan Şahin, "Kendisi bana 'anne' demek istedi. İlk günlerde gece uyuyamayan Elmas yanıma gelerek bana 'Koruyucu ailede çocuklar ne kadar süre kalıyor?' diye sorunca çok duygulandım. 'Sen burada sonsuza kadar benimle kalacaksın' dediğimde, kucağıma yatıp, uyuya kaldı." ifadesini kullandı.

Koruyucu aile olma fikri olan ailelere endişe etmeden bir adım atmalarını, devamının kendiliğinden geleceğini aktaran Şahin, her çocuğun güzel bir aileye sahip olma hakkının bulunduğunu kaydetti.