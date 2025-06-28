Hayatına Son Veren İşçinin Duygusal Paylaşımı
Oltu'da bir taş ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Tayfur Narşap, sosyal medya hesabında yaptığı anlamlı paylaşımla dikkat çekti. Narşap, 'Acısı çok olanın gülüşü güzel olur' sözleriyle duygularını ifade etti.
'ACISI ÇOK OLANIN GÜLÜŞÜ GÜZEL OLUR'
Oltu'daki taş ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Tayfur Narşap'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı duygulandırdı. Narşap, fotoğrafının üzerine yazdığı mesajında, "Acısı çok olanın gülüşü güzel olur. Öyle bir gülüyorum ki artık emeği geçen herkesin gelmişine geçmişine şiir olur" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel