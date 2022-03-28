Hayatı kabusa dönen Suriyeli Ceylan: Çocuklarım için yaşamak istiyorum

ADANA (DHA) - SURİYE'deki iç savaştan kaçıp, Adana'ya yerleşen iki çocuk annesi Ceylan Demir, (30) eşi Ali T. (31) evi terk edince 2020'de kentte oto tamirciliği yapan M.S. (28) ile yaşamaya başladı. M.S'nin bıçaklı saldırısına, babası ve ağabeyinin şiddetine maruz kaldığını belirterek şikayette bulunan Demir, "M.S., bana zorla uyuşturucu hap içiriyordu. Şikayetimi çekmezsem beni ve çocuklarımı öldüreceğini söyledi. Çocuklarım için yaşamak istiyorum. Lütfen bana yardım edin" dedi.

Suriyeli Ceylan Demir, eşi Ali T. ile 2011'de ülkesinde çıkan iç savaştan kaçarak Adana'ya geldi. Çiftin burada iki çocuğu oldu. İddiaya göre, 2019'da Ali T.'nin Suriye'deki bazı akrabaları Adana'ya geldi. Ali T.,akrabalarıyla Almanya'ya gitmeye karar verdi. Eşi Ceylan Demir'e Almanya'ya gittikten sonra onu ve çocukları da yanına alacağını söyleyen Ali T., daha sonra ailesini bir daha aramadı. Adana'da kalan ve maddi zorluk yaşayan Ceylan Demir, 8 ve 9 yaşındaki iki çocuğunu yurda yerleştirmek zorunda kaldı.

M.S.'nin geçen günlerde evini bastığını ve şikayetini geri çekmesi için ölümle tehdit ettiği iddia eden Demir, gözyaşları içinde, "Bir anda eve gelip üzerime atladı. Bıçakla bacaklarımı yaraladı. Şikayetimi geri çekmezsem beni ve çocuklarımı öldüreceğini söyledi. Çocuklarım için yaşamak istiyorum. Ailem yanımda değil. Destek veren yok. İki senemi mahvettiler. Kimse ne yaşadığımı anlamıyor. Çok acı çekiyorum. Lütfen bana yardım edin" diye konuştu.