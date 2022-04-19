'Hayata Dönüş Operasyonu' davasının görülmesine devam edildi

BAYRAMPAŞA Cezaevi'nde 21 yıl önce "Hayata Dönüş Operasyonu'nda 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin de yaralanmasına ilişkin görev sınırlarını aştığı iddia edilen dönemin jandarma görevlisi 194 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen dönemin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun, "İnsanları orada bırakamazdık. Kurtarmamız gerekiyordu yoksa öleceklerdi. Biz kimsenin ölmesini istemedik. Ancak sonuç itibariyle karşıdan direniş oldu" dedi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 46'ınci duruşmaya sanıklar katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Dönemin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun, tanık olarak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

"CEZAEVLERİ BAZI TERÖR ÖRGÜTLERİ İÇİN OKUL VAZİFESİ GÖRÜYORDU"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ali Suat Ertosun, "Ben o tarihte Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürüydüm. Devletimiz bazı cezaevlerine sahip olamamıştı. Cezaevleri bazı terör örgütleri için okul vazifesi görüyordu. Hükümlü ve tutukluların rehin alındığı oluyordu. Tutukluların mahkemeye çıkarılamadığı, içeri silah ve mermilerin sokulduğu, cezaevi görevlilerin koğuşlara giremediği, yasadışı terör örgütlerinin afişlerinin asıldığı günler oluyordu. Suç örgütleri ile Mücadele Kanunu'nda koğuşların 1 ve 3 kişi kalması gerekiyordu. F tipi cezaevi projesi hayata geçirildi. Oda sisteminin kendi amaçlarına uygun olmadığını gören örgütler eylemler yapmaya başladı. Sözünü ettiğiniz cezaevlerinde 20 Ekim'de açlık grevleri başladı. 20 Kasım'da ölüm oruçları şeklinde devam etti. 60. güne geldiğinde kritik bir gün olduğu için biz bu günü takip ediyorduk. Özellikle başsavcılarımız takip ediyordu. Operasyondan önce araya giren heyetler gerekli uzlaşmayı sağlamaya çalıştı. Ancak istekler karşılanamaz boyuttaydı. Dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ölüm oruçlarının bitirilmesi halinde F tipi cezaevi açılışlarının erteleneceğini, toplumsal mutabakat oluncaya kadar açılmayacağını, ölüm oruçları bitirilsin dedi. 60. gün yaklaştığı halde oruçlar bitirilmedi" diye konuştu.

"BU OLAYLAR NEDEN OLDU?"

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 1999-2000 yılları arasında Milli Güvenlik Kurulu'nda dava konusu cezaevi ile ilgili karar alınıp alınmadığının sorulmasına, karar alındıysa gönderilmesinin istenmesine karar verdi. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığına yazı yazılarak dava konusu operasyon sürerken operasyon ile ilgili tutulmuş rapor varsa bunların istenmesine de karar verildi. Operasyonda görevli Emekli Binbaşı Zeki Bingöl'ün adres tespitinin yapılmasına, dönemin İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın SEGBİS yöntemiyle tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel