'Hayata Dönüş Operasyonu' davasına devam edildi

Bayrampaşa Cezaevi'nde, 12 kişinin hayatını kaybettiği 19 Aralık 2000'de düzenlenen "Hayata Dönüş Operasyonu"nda görev sınırlarını aştıkları gerekçesiyle dönemin jandarma görevlisi 194 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 49. duruşmaya, tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, 2 sanığın hayatını kaybettiğini ve tanık Zeki Bingöl'e ulaşılamadığını belirtti.

Mağdurların avukatlarından Avni Güçlü Sevimli, tanık Sadettin Tantan'ın sağlık mazereti sunmadığını, kasten duruşmaya katılmadığını belirterek, mahkemenin prosedüre uygun işlem yaparak tanığın tekrar çağrılmasını istedi.

Söz alan bir kısım sanık avukatları da eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme, tanık olarak dinlenilmesine karar verilen ancak duruşmaya gelmeyen Sadettin Tantan'ın, T.C. kimlik numarası tespit edilerek tebligatın yapılacağı adresi bulunduktan sonra yeniden tanık olarak dinlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması ve gelecek celse hazır edilmesine karar verdi.

Bu celse dinlenemeyen tanık Zeki Bingöl'ün de adresi tespit edilerek yeniden hazır edilmesine karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların 19 Aralık 2000'de Bayrampaşa Cezaevi'nde düzenlenen "Hayata Dönüş Operasyonu"nda görevli jandarma birliklerinde yer aldığı belirtiliyor.

Sanık olan dönemin 39 jandarma görevlisinin, görev sınırlarını aşarak aşırı güç ve silah kullanıp faili belli olmayacak şekilde 12 kişinin ölümüne sebep oldukları, 29 kişiyi de öldürmeye teşebbüs ettikleri aktarılan iddianamede, özellikle görev sınırları ve silah kullanma yetkilerinin aşılıp aşılmadığına, orantılı veya aşırı güç kullanılıp kullanılmadığına ilişkin delillerin değerlendirilmesinin mahkemeye ait olduğu ifade ediliyor.

İddianamede, suç tarihinde jandarma görevlisi olan sanıklar hakkında, ölen 12 kişi için ayrı ayrı "görevin ifası sırasında kasten öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, 29 mağdur için de ayrı ayrı "görevin ifası sırasında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezası isteniyor.

Ek iddianame ile sanık sayısı 196'ya yükseldi

Yargılama devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili 157 sanık hakkında hazırlanan ek iddianamede, bu sanıkların "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, bu iddianame ile Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın birleştirilmesine karar vermiş, dosyaların birleşmesi sonucunda sanık sayısı 196'ya yükselmişti.

Yargılama sırasında ikisinin hayatını kaybetmesiyle sanık sayısı 194 olmuştu.