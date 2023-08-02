Hayat Kurtaran Panda Robotlardan Sürücüsüz Otobüslere: Çin'deki Üniversite Oyunları'nın Teknolojik Yüzü

Fenghuangshan Spor Parkı Spor Salonu'ndaki sanal yönetim platformunun görüntüsü. (Fotoğraf: Xinhua)

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kullanılan 170'ten fazla yüksek teknoloji ürünü, katılımcılar üzerinde kalıcı bir etki bıraktı.

Spor yazarları He Leijing ve Li Qianwei

CHENGDU, 2 Ağustos (Xinhua) -- Bir robotla masa tenisi oynamak mı yoksa bir robot tarafından hazırlanmış bir fincan kahveyi yudumlamak mı? Çin'de devam eden Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kullanılan en son teknolojiler herkesin hayal gücünü harekete geçiriyor.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nı akıllı hale getirmek için yayıncılıktan güvenlik ve tıbbi hizmetlere kadar çeşitli alanlarda 5G, bulut bilişim ve yapay zeka gibi teknolojilerin kullanıldığı bir dizi gelişmiş üründen faydalanıldı.

Chengdu kentinin bilim ve teknoloji departmanına göre, etkinliklere ev sahipliği yapmak, katılmak ve izlemek üzere destek sunmak için 30'dan fazla mekana 170'ten fazla yüksek teknoloji ürünü yerleştirildi.

ROBOTLARA MERHABA

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'nun ev sahipliği yaptığı Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda, dünyanın dört bir yanından gelen sporcu ve ziyaretçiler bir grup özel personel karşısında büyülendi.

Etkinliğin maskotu "Rongbao" ile uyumlu olarak tasarlanan panda benzeri robotlar, etkinliğe katılanlar tarafından beğeniyle karşılandı. Yüksek hassasiyetli görüş ve engellerden kaçınma gibi kabiliyetlere sahip robotlar, bilgi, çeviri ve navigasyon gibi akıllı hizmetler sunuyor.

Bu tombul robotlar aynı zamanda hayat kurtarıcı da olabiliyor. Herhangi bir acil durum çağrısı aldıktan sonra olay yerine hızla ulaşan ve bünyelerindeki acil durum kitini otomatik olarak açan robotlar, defibrilatör cihazının kullanımına ilişkin eğitim videosunu oynatıyor. Robotlar aynı zamanda profesyonel rehberlik hizmeti için tıbbi uzmanlarla uzaktan video bağlantıları da kurabiliyor.

Yüksek Teknoloji Alanı Spor Merkezi Spor Salonu'ndaki masa tenisi mekanında ise bir "antrenman partneri robotu" büyük ilgi görüyor.

Yüksek Teknoloji Alanı Spor Merkezi Spor Salonu'ndaki masa tenisi robotu. (Fotoğraf: Xinhua)

Bir metre boyundaki robot, mekanik bir kolun pinpon topunu yukarı doğru fırlatması ve diğer kolun raketi sallamasıyla topu diğer taraftaki rakibe ustalıkla atıyor. Robot ayrıca servis atışı sırasında yukarı yönlü spin, geriye doğru spin ve kesme vuruşu gibi hassas vuruşlar gerçekleştirebiliyor.

Chengdu'daki bir masa tenisi derneğine üye olan ve robotla oynayan eğitmen Li Pengfei, "Robotlar insanlarla karşılaştırıldığında, hız ve spin konusunda daha hassas bir kontrole sahip" dedi.

Li, "Robotlar, oyuncuların, rakibin servis hareketlerini gözlemleme ve tahmin etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Oyuncular bu sayede belirli bir servis türünü tekrar tekrar uygulayarak antrenmanları daha hedefe yönelik ve etkili hale getirebilir" şeklinde konuştu.

Sporcu köyünde ise akıllı bir kahve robotuna rastlayabilirsiniz. Derin öğrenme sistemleriyle donatılmış robot, 10 çeşide kadar kahve hazırlayabiliyor. Kahve çekirdeklerini öğütme, filtreleme, demleme ve sütle süsleme dahil tüm işlemleri tamamlaması için sadece birkaç dakika beklemeniz yeterli.

AKILLI ÜNİVERSİTE OYUNLARI

Üniversite oyunları için, çeşitli yüksek teknoloji unsurları kullanılarak 28 Temmuz'da görkemli bir açılış töreni düzenlendi. Törenin genel yapımcısı Wang Ruixiang, ideal görsel etkiyi elde etmek için 40 lazer aygıtı geliştirdiklerini söyledi.

Wang, "Gösterilerden meşalenin ateşlenmesine kadar tüm açılış töreni son derece teknoloji odaklıydı" dedi.

Havacılık ve uzay motoru teknolojilerine dayanan oyun meşalesi, istikrarlı ve çevreci olmasını sağlamak üzere bir yanma sistemine bağlandı. Yakıt enjeksiyonu ve hava karıştırma süreçleri, alevin zarif bir şekilde dans etmesi için optimize edildi.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları sırasında ulaşım hizmeti için yeni enerjili otobüsler kullanıldı. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)

Öte yandan atletler, kaldıkları köy ve müsabakaların yapıldığı mekanlar arasında seyahat ederken sürücüsüz yeni enerjili otobüsleri kullandı. Sofistike sensörlerle donatılmış araçlar 200 metrelik bir algılama menziliyle, kör nokta olmaksızın sürüş yapabiliyor.

Su kalitesini otomatik olarak izleyen ve sıcaklığı kontrol eden akıllı bir su arıtma sistemine sahip su sporları merkezinde ise saniyenin on binde biri hassasiyete ulaşabilen bir puanlama sistemi bulunuyor.

Mimarlar, yaz sıcağında müsabakaların yapıldığı mekanları serin tutarken aynı zamanda düşük karbon emisyonunu sürdürebilmek amacıyla mekanların içinde hava akışını artıracak kum saati şeklinde geçitler tasarladı.

Chengdu sıcağında açık havada çalışmak zorunda olan gönüllüler için de soğutma teknolojileri kullanıldı. Gönüllüler, genellikle havacılık ve uzay mühendisliğinde aerodinamik soğutma için kullanılan faz değişimli bir malzemeden yapılmış soğutucu yelekler giyiyor.

Oyunların yürütme komitesi üyesi Guo Ji, "Oyunlardaki yenilikçi yüksek teknoloji uygulamalarının katılımcılar üzerinde kalıcı bir etki bırakacağına inanıyorum" dedi.

Guo, "Yüksek teknolojili tesisler, oyunlar sonrasında halkın kullanımına açılacak ve kalıcı bir miras olarak daha fazla insana fayda sağlayacak" dedi.¦