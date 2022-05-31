Hayat Boyu Öğrenme Haftası yarın başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayat Boyu Öğrenme Haftası yarın başlıyor

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
 - Güncelleme:
Hayat Boyu Öğrenme Haftası yarın başlıyor

Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl ikinci kez kutlanacak Hayat Boyu Öğrenme Haftası, yarın başlayacak.

Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl ikinci kez kutlanacak Hayat Boyu Öğrenme Haftası, yarın başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bireysel ve toplumsal gelişimle istihdamı ön plana alarak örgün eğitim dışında kalan öğrenme etkinliklerine katılım kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için haziranın ilk haftası, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak kutlanıyor.

Bu yıl ikincisi 1-7 Haziran'da kutlanacak hafta kapsamında Türkiye genelinde çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinesinde hayat boyu öğrenme kurumu olan 998 halk eğitimi merkezi ve 24 olgunlaşma enstitüsü ile tüm okullarda kutlama programı yapılacak.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın açılışı yarın Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Ankara'da Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda yapılacak.

2022'nin ilk 5 ayında hayat boyu öğrenme kurumlarında ücretsiz olarak açılan 73 alandaki 241 bin 355 kursa, 5 milyon 224 bin 297 kursiyer katıldı.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

milli eğitim bakanlığı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title