"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" Kınık'ta etkinliklerle kutlandı - Haberler

Kınık Öğretmenevi Halk Eğitimi Merkezinde açılış kurdelesinin kesimi sonrası, Kursiyerlerin hazırlamış olduğu karma sergiyle başlayan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası"etkinlikleri 2. Gününde Bale, Müzik Dinletisi ve Kınık Belediye Tiyatrosunun hazırlamış olduğu tiyatro gösterisine yer verdi. Kınık halkı tarafından yoğun ilgi gören program, 3. gününde de halk oyunları, jimnastik ve Taekwondo gösterisinin ardından, farklı dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere madalya takdim töreni gerçekleşti.

"Kınık Belediye Korosundan coşku dolu anlar"

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programın kapanışında, Kınık Belediye Korosu sahnede yerini alarak Kınıklılara coşku dolu anlar yaşattı.

Etkinliğe katılan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Eğitim çağındaki öğrencilerimizin dışında, diğer vatandaşlarımızın da ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda, eğitim vermeyi amaç bilen, Halk Eğitimi Merkezimizin önemini vurgulayan, tanıtımı ve bilinirliğinin arttırılması amacıyla gerçekleşen kutlama programı, bir çok emeği ve eğitimin önemini sergiliyordu. Kursiyerlerimize ve öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

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