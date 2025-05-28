Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kapsamında Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kapsamında Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi
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Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde yıl sonu sergisi açıldı. Sergide kursiyerlerin ürettiği giyim, oyuncak bebek ve dekoratif eşyalar sergilendi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.

Cumhuriyet Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Banaz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Emine Banaz, yaptığı konuşmada, öğrenmenin yaşının olmadığını ve kursiyerlerin hayat boyu öğrenme sürecine katılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Banaz Kaymakamı Cuma Emeç ve Belediye Başkanı Zafer Arpacı, kursiyerlerin ürettiği ürünlerin yer aldığı giyim, oyuncak bebek, dekoratif eşyalardan oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Savaş Sağtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer Aytaç Hürkal, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
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