Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Datça'da Başladı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Datça'da Başladı
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Datça Halk Eğitim Merkezi, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliklerini ilçe protokolü ve sanatseverlerin katılımıyla başlattı. Etkinlikler, taekwondo gösterisinden, Türk Müziği Korosu'na kadar birçok sanat dalını kapsayacak şekilde 26-30 Mayıs'ta düzenlenecek.

Datça Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri, ilçe protokolünün katılımıyla başladı.

Kaymakam Murat Atıcı, Belediye Başkanı Aytaç Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, diğer yetkililer ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşen açılış töreni yoğun ilgi gördü.

26-30 Mayıs'ta gerçekleşecek etkinliklerde taekwondo gösterisi, Türk Müziği Korosu, piyano ve arp dinletileri, halk oyunları gösterisi ile el sanatları, dokuma, mefruşat ve yağlı boya resim sergileri ziyaretçileri bekliyor.

Cumhuriyet Meydanı, Liman Sergi Salonu, Çatal Mağara Sergi Salonu ve Amfi Tiyatro gibi noktalarda düzenlenecek etkinlikler 10.00 - 23.00 arasında ziyarete açık olacak.

Amfi Tiyatro'daki özel gösteri ise 30 Mayıs'ta 20.00 - 22.00 arasında gerçekleşecek.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
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