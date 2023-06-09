Hayat Ağacı Derneği kurban bağışı hisse bedelini açıkladı

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği, vekaletle kurban kesimi hisse bedelini 7 bin 900 lira olarak belirledi.

Sivas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayat Ağacı Derneği, vekaletle kurban kesimi hisse bedelini 7 bin 900 lira olarak belirledi.

Derneği ziyaret eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Hayat Ağacı Derneğinin sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden olduğunu söyledi.

Hayat Ağacı Derneğinin her yıl olduğu gibi bu yıl da vekaletle kurban kesimini kabul edeceğini belirten Bilgin, belirlenen kurban hisse bedeline tüm masrafların dahil olduğunu ifade etti.

Kurban bağışı yapan hayırseverlere 5 kilogram et verileceğini de aktaran Bilgin, "İsteyen vatandaşlarımız vekalet verdikleri kurbanlarının kesimi sırasında hazır bulunabilecek." dedi.

Bilgin, Hayat Ağacı Derneğine geçen yıl 74 büyükbaş, 1390 küçükbaş hayvanın adak, akike kurban bağışı yapıldığını aktararak, "Bu kurbanları hayırseverler adına ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Hayat Ağacı Derneği sosyal belediyecilik olarak her alanda faaliyetlerine devam ediyor. Tüm hayırseverlerimiz gönül rahatlığıyla kurbanlarını derneğimize bağışlayabilir." diye konuştu

Başkan Bilgin, kurban pazarının bu yıl da ahırlar bölgesinde kurulacağını sözlerine ekledi.