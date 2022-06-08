Hayali otomobil satışıyla dolandırıcılık iddiası - Haberler

Suç duyurusu dilekçesinde, kendisini bir denizcilik şirketinin çalışanı olarak tanıtan Ensar E.'nin, firmaya ait otomobilleri uygun fiyatla satıp, kazancı paylaşma vaadinde bulunduğu anlatıldı. Şikayetçilerden bu amaçla para toplayan Ensar E.'nin, sözde otomobilleri alıp, sattığını söyleyerek, sahte dekontları şikayetçilere gönderdiği bildirildi. Bir süre sonra Ensar E.'ye ulaşılamadığını belirtilen dilekçede, mal varlığını boşalttığı ve cep telefonu numarasını da değiştirdiği belirtildi.

ZARARI KARŞILAYACAĞINI SÖYLEYEREK İKİNCİ KEZ DOLANDIRDI

BİRÇOK MAĞDUR VE ŞÜPHELİNİN SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Şikayetçilerin avukatı Alican Gülmez, Ensar E.'nin güven kazanmak amacıyla müştekilere başta küçük meblağlarla geri ödeme yaptığını belirterek, "Fakat daha sonra ödeme yapmayı kesmiştir. Bazı mağdurlardan ise paravan şirketler üzerinden noter huzurunda satış vadettiği taşınmazlara ilişkin yüklü ön ödemeler almıştır. Aynı taşınmazlarla ilgili, başka kişilere de satış vaadi sözleşmesi yaptığı, onlardan da ödemeler aldığı tespit edilmiştir. Mağdurları aldatmak için sahte dekontlar ve çekler düzenlediğine ilişkin kuvvetli şüphelerimiz de bulunmaktadır. Ensar E. bugün bile kendisine yeni mağdurlar bulmaya devam etmektedir. Soruşturma derinleştiğinde, birçok mağdur ve şüphelinin de soruşturmaya dahil edileceğini düşünüyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel