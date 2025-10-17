Haberler

Hayali İşlemle 1,3 Milyar Lira Suç Geliri Elde Edenlere Operasyon: 33 Tutuklama

Hayali İşlemle 1,3 Milyar Lira Suç Geliri Elde Edenlere Operasyon: 33 Tutuklama
İstanbul Fatih Laleli'de yürütülen operasyonda, hayali işlemlerle 1 milyar 300 milyon lira suç geliri elde eden 48 şüpheli gözaltına alındı. 33'ü mahkemece tutuklanırken, 15'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

FATİH Laleli'de pos cihazıyla hayali işlemle 1 milyar 300 milyon liralık suç geliri elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik 2'nci dalga operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 33'ü Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken,15 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Tefecilik', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' ve 6493 sayılı kanuna muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturmada şüphelilerin, Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini farklı ödeme sistemleri üzerinden tekelleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullandıkları, bu yöntemle 47 milyar TL'nin üzerinde işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi. Alınan komisyonlarla 1 milyar 300 milyon TL'nin üzerinde suç geliri elde edildiği, elde edilen paraların fatura düzenleme ve yasal defter kayıtlarıyla ticari faaliyet görüntüsü verilerek sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Hayali işlemle elde edilen parayı akladığı tespit edilen şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

33 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 48 şüpheliden 33'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 15 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
