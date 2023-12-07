Hayali ihracatla devleti 7 milyon dolar zarara uğrattılar

İSTANBUL merkezli 6 ilde hayali ihracat yaparak devleti 7 milyon dolar zarara uğrattık tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında firma sahipleri ve gümrük memurlarının da bulunduğu 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize bir şekilde örgütlü olarak hayali ihracat varlığı ve hayali ihracattan kaynaklı KDV iadeleri alarak devleti zarara soktukları tespit edilen kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında aralarında bazı firma yetkilileri ile gümrük memurlarının da bulunduğu biri örgüt lideri, 7'si örgüt üyesi olmak üzere 21 şüpheliyi takibe aldı. Yaklaşık 1 sene süren fiziki ve teknik takibin ardından Salı günü İstanbul merkez olmak üzere Antalya, Samsun, Artvin, Kırklareli ve Iğdır illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Ukrayna ile yaptıkları yazışmalarda ibraz ettikleri beyannamelerin çok düşük değerde olduğu, şüphelilerin aynı beyannamelerin Türkiye Gümrük Müdürlüklerine ibraz ederken çok yüksek değerde sundukları ve faturaların tamamının sahte olduğu tespit edildi.-Şüphelilerin yine kurmuş oldukları paravan firmalar üzerinden sahte çek kullanarak kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile de yapılan detaylı analizlerde, hayali ihracatta kullanıldıklarına dair hazırlanan uzmanlık raporu ile diğer çalışmaların birleştirilmesi sonucu 21 şüphelinin devleti 7 milyon dolar zarara uğrattıkları saptandı. Gözaltına alınan 16 şüphelinin işlemleri devam ediyor.