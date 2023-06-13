Hayali ihracat operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Mali suçlara yönelik 'Paravan' adı verilen operasyon kapsamında hayali ihracat yaptığı gerekçesiyle İstanbul'da yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mali suçlara yönelik "Paravan" adı verilen operasyon kapsamında hayali ihracat yaptığı gerekçesiyle İstanbul'da yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hayali ihracat suçuyla yürütülen çalışmalar kapsamında birime gelen ihbar üzerine soruşturma başlattı.

Çalışmalarda Polonya'da bulunan paravan bir firma üzerinden hayali ihracat yapıldığı ve firmayla Türkiye'den herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığını tespit eden ekipler, bunun üzerine Ticaret Bakanlığı görevlileriyle irtibata geçip gerekli incelemenin yapılması ve daha detaylı analiz gerçekleştirilmesini istedi.

Ekipler, düzenlenen faturaların ve kurulan firmaların sahte olduklarına ve hayali ihracatta kullanıldıklarına dair hazırlanan uzman raporuyla diğer çalışmaların birleştirilmesi sonucu devletten haksız yere yaklaşık 125 bin dolar tahsil edilen hayali ihracat faaliyetlerini ortaya çıkardı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, kimlik ve adreslerini belirledikleri şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kentteki 9 adreste 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülürken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Mali suçlara yönelik "Paravan" adı verilen operasyon kapsamında 47 ilde 490 şüpheliden 237'si gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 102 fişek, 9 farklı kişi adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu, çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen altın ve ziynet eşyası ile çeşitli dokümanlar ele geçirilmişti.

Ekiplerin yaklaşık 6 aydır yürüttükleri planlı çalışmalar neticesinde, 490 şüphelinin "nitelikli dolandırıcılık", "resmi ve özel belgede sahtecilik", "parada sahtecilik", "ihaleye fesat karıştırma", "vergi usul kanununa muhalefet", "sınav usulsüzlükleri" ve "tefecilik (klasik ve pos tefeciliği)" suçlarını işledikleri tespit edilmişti.