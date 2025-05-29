Hayalet Sınıf Tespit Edilen Özel Okul Sayısı 10'a Yükseldi

Hayalet Sınıf Tespit Edilen Özel Okul Sayısı 10'a Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, gerçekleştirdiği denetimlerde devamsızlık kaydı tutulmayan ve derslerin işlenmediği 'hayalet sınıf' kuran 4 özel okulun daha ruhsatını iptal etti. Son 1 ayda kapatılan okul sayısı 10'a ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) geçen eğitim öğretim yılına ilişkin yürütülen denetimlerde, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kurduğu belirlenen 4 özel okulun daha kapatılmasıyla çalışma ruhsatı iptal edilen özel okul sayısı 10'a yükseldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, 2023-2024 eğitim öğretim yılına yönelik Türkiye genelindeki özel okullara ve buradaki öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin denetimler sürüyor.

Denetimler sonucunda, bazı öğrencilerin okula tam devam etmedikleri, sınavlara katılmadıkları, okula devam etmeyen öğrencilerin idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı, bazı okulların örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamadıkları ve kayıt esnasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığı belirlenmişti. Bu kapsamda 403 öğrencinin diploması iptal edilirken, 398 öğrencinin ise sınıf geçme işlemleri iptal edilmiş ve bir önceki sınıf seviyesine alınmıştı.

Ayrıca Bakanlık, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kurduğu tespit edilen 6 özel okulun çalışma ruhsatını iptal etmişti.

Bu kapsamda devam eden denetimler sonucu mevzuata aykırı fiilin işlendiği "hayalet sınıf" kuran 4 okulun daha tespit edilmesinin ardından bu okulların da ruhsatının iptal edilmesiyle son 1 ayda kapatılan özel okul sayısı 10'a yükseldi.

Öte yandan, 25 okula yönelik yürütülen inceleme ve soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı

Bakan Şimşek duyurdu! Deprem bölgesiyle ilgili önemli karar
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Suriye'den Türkiye'ye davet! MSB, 19 Mayıs'ta personel görevlendirdi

Suriye'den Türkiye'ye davet! MSB asker görevlendirdi
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi

Zelenski ülkeyi ziyaretinde aylar sonra ilk kez takım elbise giydi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabancı Holding'ten 1 dolara şirket satışı

Bekledikleri gibi olmadı! Sabancı Holding'ten 1 dolara şirket satışı
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Şehirde kaos! 23 bin işçi greve gitti, kuyrukların sonu görünmüyor
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Para transfer işlemlerinde yeni uygulama başlıyor

Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

Trump'ın elini kolunu bağlayan karar! Dünya rahat nefes aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.