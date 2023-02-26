Üye Girişi
Haberi Paylaş

HAYALET ŞEHRE DÖNEN HATAY'DA 'KİRALIK' VE 'SATILIK' YAZILARI

Güncel Haberler

HATAY, depremlerin ardından hayalet şehre dönerken, hasarlı binalardan geriye 'Kiralık' ya da 'Satılık' yazıları kaldı.

HATAY, depremlerin ardından hayalet şehre dönerken, hasarlı binalardan geriye 'Kiralık' ya da 'Satılık' yazıları kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 20 Şubat'ta 3 dakika ara ile Hatay'da yaşanan 2 deprem sonrası hasar gören binalara giriş yasaklandı; kent adeta hayalet şehre döndü. Yasağa ve tehlikeye aldırmayan bazı depremzedelerin ise binalara girip, eşya almaya çalıştığı görüldü. Emniyet güçleri, bina önlerinde nöbet tutarak depremzedelere engel olmaya çalıştı.

Hayalet kente dönen Hatay'da depremzedeler ya şehir dışına ya da ekiplerce çadır ve konteynerlere yerleşti. Kent merkezindeki hasarlı ya da ağır hasarlı binalardan geriye ise 'Kiralık' ya da 'Satılık' yazıları kaldı. 'Kiralık ofis' yazılan bir dairenin depremde ağır hasar aldığı dikkati çekti. (DHA)

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Hatay Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title