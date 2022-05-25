HAYALET AĞA TAKILAN YENGEÇ KURTARILDI - Haberler

HAYALET AĞA TAKILAN YENGEÇ KURTARILDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
AYDIN'IN Kuşadası ilçesi açıklarında hayalet ağa takılan yengeç kurtarıldı.
AYDIN'IN Kuşadası ilçesi açıklarında hayalet ağa takılan yengeç kurtarıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanlığı ekipleri Kuşadası açıklarında bir yengecin hayalet ağa takıldığını fark etti. Ekipler, titiz bir çalışmayla telleri keserek yengeci kurtardı. Yengeç tekrar doğaya bırakılırken, kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı. (DHA)
GÖRÜNTÜLÜ HABER
Yengecin kurtarılma ve denize salınması anı görüntüsü
HaberBurhan CEYHAN- Kamera AYDIN, (DHA)
Demirören Haber Ajansı / Güncel