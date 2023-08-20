"Hay Sultan" ve "Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü TRT 1'de yayınlanacak

TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin orijinal dizileri "Hay Sultan" ile "Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü", yarın TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşacak.

TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin orijinal dizileri "Hay Sultan" ile " Kızılelma : Bir Fetih Öyküsü", yarın TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Abdülkadir Geylani'nin hikayesini anlatan "Hay Sultan" yarından itibaren her pazartesi saat 20.00'de yayınlanacak.

Fatih Sultan Mehmed'in çocukluk günlerini konu alan "Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü" de her pazartesi 21.45'te ekrana gelecek.

Büyük İslam alimi Geylani'nin hayatının konu edildiği "Hay Sultan"ın başrollerinde Mehmet Özgür, Kerem Arslanoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Taner Turan ve Aytek Şayan bulunuyor.

"Kızılelma: Bir Fetih Öyküsü" dizisinde ise Murat Garipağaoğlu, Miraç Sözer, Emre Başer ve Hakan Vanlı yer alıyor.