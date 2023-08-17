Hawaii'deki orman yangınlarında "ihmal olduğu ve gerekli önlemlerin alınmadığı" iddiası

ABD'nin Hawaii eyaletindeki orman yangınlarında, yangınlara müdahalenin "itfaiye ekibinin sayıca az olması ve ekipman eksikliği" nedeniyle gecikmiş olabileceği ileri sürülürken yangınlarda "ihmal olduğu ve gerekli önlemlerin alınmadığı" iddia edildi.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki orman yangınlarında, yangınlara müdahalenin "itfaiye ekibinin sayıca az olması ve ekipman eksikliği" nedeniyle gecikmiş olabileceği ileri sürülürken yangınlarda "ihmal olduğu ve gerekli önlemlerin alınmadığı" iddia edildi.

Seattle Times'ın haberine göre, Maui'nin Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Herman Andaya, orman yangınlarına ilişkin dün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toplantıda, kamuoyunda da yer alan, orman yangınları başladığında Maui Adası'ndaki afet uyarı sirenlerinin çalışmaması ve elektrik direklerindeki akışın kesilmemesi gibi nedenlerden yangınlarda "ihmal olduğu ve gerekli önlemlerin alınmadığı" iddiaları gündeme geldi.

Söz konusu iddialardan biri olan "sirenlerin kullanılmaması" dile getirilince Andaya, adanın siren sisteminin orman yangınlarından ziyade tsunamiler için tasarlandığını ve sirenlerin yangınlara müdahale protokolünün bir parçası olmadığını söyledi.

Andaya, sirenlerin çalması durumunda halkın daha yüksek yerlere çıkmaya çalışacağını belirterek olay anında sirenler çalmadığı için "pişman olmadığını" kaydetti.

Öte yandan, Andaya, halkı yangına karşı uyarmak için sirenler yerine başka yöntemler kullanıldığını dile getirdi.

Bu yöntemlerden bazılarının kısa mesaj göndermek, televizyon ve radyo aracılığıyla acil durum uyarıları yayımlamak olduğunu belirten Andaya, "Bizim uygulamamız, orman yangını sırasında halka acil durum mesajı iletmek için en etkili araçları kullanmak." dedi.

Kar amacı gütmeyen bir haber kuruluşu olan "Honolulu Civil Beat", dün yayımladığı makalede, Andaya'nın "acil durum yönetimi liderliği konusunda profesyonel deneyiminin bulunmadığına" dikkati çekerek yangınlar esnasında yetkililerin, gerekli önlemleri ne derece aldığını sorguladı.

"Sirenler çalmadı, itfaiye ekipleri sayıca az ve ekipmanları kısıtlıydı"

Hawaii Eyaleti Senatörü Angus McKelvey, USA Today'e verdiği demeçte, yangının başladığı sırada Lahaina kasabasında "patlama sesleri" duyduğunu ve "gökten yağan korların" yanı sıra yanan birkaç evi görebildiğini söyledi.

Alevler yayılırken acil durum sirenlerini duymadığını ve tahliyeleri denetleyen polisleri görmediğini ifade eden McKelvey, olay anında bölgeden kaçmaya çalışan diğer sakinler gibi kendisinin de ne yapacağını bilemediğini aktardı.

Hawaii Acil Durum Yönetimi Kurumu Sözcüsü Adam Weintraub, sahip oldukları kayıtların, yangın başladığında sirenlerin çaldığını göstermediğini kaydetti.

Weintraub, halkı uyarmak için sirenler yerine cep telefonlarına, televizyonlara ve radyo istasyonlarına gönderilen acil durum uyarılarını kullandıklarını belirtti.

Hawaii İtfaiyeciler Birliği Başkanı Bobby Lee de yangınlara müdahalenin "itfaiye ekibinin sayıca az olması ve ekipman eksikliği" nedeniyle gecikmiş olabileceğini ileri sürdü.

Yangınların kaynağının elektrik direkleri olabileceği iddia edildi

ABC7'in haberine göre, orman yangınlarına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Görüntü, yangının olası nedeni olarak elektrik hatlarına işaret eden "önemli bir kanıt" olarak kabul edildi.

Ayrıca, Hawaii'deki elektrik şirketi "Hawaiian Electric Co.", "şiddetli rüzgarlar esnasında elektriği kesmediği ve rüzgardan elektrik direkleri devrilmeye başlarken bile elektriği açık tuttuğu" için eleştirilerin odak noktası oldu.

Associated Press (AP) ajansına konuşan Maui sakinlerinden Shane Treu, yangınların başladığı 8 Ağustos'ta evinin karşısındaki elektrik direğinin koparak kıvılcımlar saçmaya başladığını ve kıvılcımların düştüğü kuru otları tutuşturduğunu gördüğünü söyleyerek olay anını kameraya aldığını belirtti.

Treu, olaya ilişkin, "Vız, vız' diye bir ses duydum. Sanki biri havai fişek patlatmış gibiydi. Elektrik direğinden saçılan kıvılcımlar, büyük bir ot yığınına doğru düştü ve şiddetli rüzgarla birlikte otlar alev aldı." dedi.

Ölü sayısı 111'e yükseldi, 1000'den fazla kişi hala kayıp

CNN'in haberine göre, Maui Polis Şefi John Pelletier, yangınların etkili olduğu bölgelerin yaklaşık yüzde 38'inde arama çalışmalarının bittiğini kaydetti.

Yangınlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 111'e çıktığını ifade eden Pelletier, arama kurtarma çalışmaları kapsamında kayıp 1000'den fazla kişinin aranmaya devam ettiğini söyledi.

Pelletier, hafta sonuna kadar bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasını umduklarını sözlerine ekledi.