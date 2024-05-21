Havzalı Öğrenciye Türkiye Birincisi Ödülü

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda Türkiye birincileri arasına giren Havzalı öğrenciye hediye verildi.

Havza Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zümra Seray Duman, sınavda tam 500 puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ertuğ tarafından hediye verilerek, başarısından dolayı kutlandı.

Ertuğ, düzenli okuma alışkanlığının başarıda önemli rol oynadığını belirterek, "Öğrencimiz sürekli kitap okuyan bir öğrencimiz. Önemli bir gurur kaynağı, kendisini tebrik ediyorum. Umut ediyorum ki girecekleri sınavlarda da aynı başarıyı gösterir. Performansını ileriye de taşır. Tabii her başarının arkasında anneler ve babalar da bulunuyor. Burada bulunan annesinin de tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu Müdürü Hüseyin Yavuz da Duman'ı başarısından dolayı tebrik etti.